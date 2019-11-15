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'Fatih' Karpaz mevkiinde sondaja başladı

'Fatih' Karpaz mevkiinde sondaja başladı

15.11.2019, 12:32

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün ’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür." dedi.

Oktay, "Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler korunarak da atılabileceğinin en açık ispatları 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve aynı ruhla gerçekleşen Suriye'deki harekatlarımızdır." diye konuştu.

"AB yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı." dedi.

AA

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