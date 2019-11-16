İzmir’in elzem konusu kentsel dönüşüm

3. Ege Ekonomik Forum’un son gününde kentsel dönüşüm konusu ele alınırken, kentteki binaların yaş ortalamasının 25 yıl ve üzeri olduğunu hatırlatan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Kentsel dönüşüm İzmir için en elzem konu” dedi

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı EGEV ve Özgencil Group işbirliğiyle düzenlenen 3. Ege Ekonomik Forum'un son oturumunda kentsel dönüşüm konusu ele alındı. Şehir Plancısı Faruk Göksu moderatörlüğünde yapılan oturumda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Ege'de Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm'ü konuştu. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Kentsel dönüşüm, İzmir için en elzem konu" dedi.



YÜZDE 65'İ RUHSATSIZ YAPI



Sancak, kentsel dönüşümün kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekânsal ve toplumsal koşulları dikkate alan bir planlama süreci olduğunu söyledi. İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine değinen Sancak, "Kentsel dönüşüm ülkemizin en önemli konusu. İzmir'de yapıların yüzde 65'inin ruhsatsız olduğunu düşünürsek, bina yaşı ortalamasının da 25 yıl ve üzeri olduğu gerçeği ile kentsel dönüşüm, İzmir için de en elzem konudur" dedi.



'HALKIN KATILIMI ŞART'



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe, Yeşildere, Yenişehir, Beştepeler bölgesinde planlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Batur, "Konak'ı betondan kurtaracağız, yeşil alanı ve sosyal tesisi bol bir ilçe haline getireceğiz" dedi.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı'da 60 hektarlık bir kentsel dönüşüm alanları olduğunu ancak herhangi bir adım atamadıklarını söyledi. Sandal, "Yerel yönetimler vatandaş ile sağlıklı bir diyalog geliştirmede ve vatandaşların düşüncesini almakta yetersiz kalıyor. Tatmin olmayan vatandaşın da bu dönüşüme direnmesi de sonuç almamızı engelliyor" diye konuştu.



Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise kurumsal bir İzmir kurumsal bir Türkiye yaratılması gerektiğini ifade etti. Şehirlerde iyi yönetim sağlayabilmek için kurumların birbirleri ile uyumlu şekilde planlama yapması gerektiğini söyleyen İduğ, "Endüstri 4.0 'da nasıl ki makinalar birbiri ile konuşuyorsa, akıllı şehirde de kurumlar birbirleri ile konuşmalı" ifadelerini kullandı.



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da kentsel dönüşümün şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Kentsel dönüşümde uzlaşı istiyorsanız, katılımcı süreci işletmeniz gerekli. Proje başlangıcından bitimine kadar halkın katılımı şarttır" dedi. Selvitopu, kentsel dönüşüm sırasında bölgedeki kültürel zenginliklerin de korunup geleceğe taşınması gerektiğini sözlerine ekledi