“Kooperatifleşme ile ekonomide ilk 5’e gireriz”

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup Ortaklığı'nda düzenlenen 3. Ege Ekonomik Forumu'na konuşmacı olarak katılan Yeni Asır Gazetesi Ekonomi Köşe Yazarı ve İK Eğitim Danışmanı Gonca Elibol, kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup Ortaklığı'nda düzenlenen 3. Ege Ekonomik Forumu'na konuşmacı olarak katılan Yeni Asır Gazetesi Ekonomi Köşe Yazarı ve İK Eğitim Danışmanı Gonca Elibol, kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti. Elibol, "Sürdürülebilir kalkınmada 3. aktör olan ve geleceğin en hızlı büyüyen iş modeli olan kooperatiflerin başarılı örneklerinin çoğalması için insanın sermaye olarak görülmesi, ölçülebilir ve bilimsel sistem kurmak, liderlik ve kurumsallaşma çok önemli. Türkiye bu bakış açısına odaklanırsa, dünya ekonomisinde ilk 5'te yer alır" dedi.