Faiz düştü kampanyalar tam gaz

Otomobil kredilerinde faizlerin düşmesi ve kamu bankalarının ardından özel bankaların da devreye girmesi sonrası sektör hareketlendi. Hem sıfır otomobillerde hem de ikinci elde talep patlaması sürüyor.

Otomobil kredilerinde faizlerin düşmesi ve kamu bankalarının ardından özel bankaların da devreye girmesi sonrası sektör hareketlendi. Hem sıfır otomobillerde hem de ikinci elde talep patlaması sürüyor. Bu arada yıl sonu gelmesiyle stoklarını eritmek isteyen birçok marka da kampanya başlattı. Bazı markalar 20 bin liraya varan indirimler yaparken bazıları ise faiz oranlarını 0.59'a kadar düşürmüş durumda.



Uzmanlar araç ihtiyacı olan vatandaşlara bu fırsatlardan yararlanmasını tavsiye ediyor..