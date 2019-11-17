İşte doğalgaz faturanızı yüzde 30-35 düşürecek önlemler

Bu yıl bir türlü kış gelmek bilmese de geceleri artık daha serin ve soğuk oluyor. Bu yüzden kombiler çalışmaya başladı. Havalar bu şekilde giderse doğal gaz faturası geçen yıla göre daha düşük kalacak. Ancak daha aralık, ocak ve şubat ayları var.

Dolayısıyla hazırlıklı olmakta ve faturaları düşürecek önlemleri bir yere not etmekte fayda var. Alacağınız küçük önlemlerle hem doğal gaz faturanızda yüzde30-35 oranında tasarruf sağlayabilir hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olabilirsiniz...

DOĞRU KAPASİTEDE KOMBİ

Kullandığınız kombinin evinizin büyüklüğüne ve radyatör uzunluklarına uygun seçilmesi, doğal gazı verimli kullanabilmeniz açısından büyük önem taşır. İhtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almak doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebilir.

Ayrıca farklı kombi türleri (hermetik, bacalı, yoğuşmalı ve konvansiyonel kombi gibi) arasından size en uygun olanı tercih ederek en fazla verimi alabilirsiniz