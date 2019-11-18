Altın fiyatları ne kadar? 18 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? soruları yakından takip ediliyor. İşte 18 Kasım Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından merakla araştırılıyor. Kültürümüzde de önemli bir yere sahip olan altın özellikle düğün zamanları daha da çok araştırılıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 18 Kasım Pazartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 270,94 TL

SATIŞ: 270,98 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 434,68 TL

SATIŞ: 444,53 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 866,65 TL

SATIŞ: 889,07 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.738,73 TL

SATIŞ: 1.772,70 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.801,00 TL

SATIŞ: 1.828,00 TL