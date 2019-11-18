Beyaz cennet Pamukkale'de ara tatil bereketi! Doluluk yüzde 100'e ulaştı

Denizli'de travertenleriyle ünlü Pamukkale'deki otellerde doluluk oranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil nedeniyle yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli turizm alanlarından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, 'ara tatil' bereketi yaşanıyor. 15 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayan ve 25 Kasım'da sona erecek ara tatil nedeniyle Pamukkale'deki oteller, günler öncesinden yapılan rezervasyonlarla doldu.