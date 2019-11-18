Borsa İstanbul yeni bir rekor kırmanın eşiğinde

BORSA İstanbul (BIST), 100 endeksinin 17 Ekim'de gördüğü 93.032 seviyesinden bugüne kadar yatırımcısına ortalama yüzde 13 getiri sağlayan bir ralliyle 105.000 puanı aştı.

BORSA İstanbul (BIST), 100 endeksinin 17 Ekim'de gördüğü 93.032 seviyesinden bugüne kadar yatırımcısına ortalama yüzde 13 getiri sağlayan bir ralliyle 105.000 puanı aştı. Bu hafta yüzde 2,16'lık değer kazancıyla 105.380 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi için gözler, Mayıs 2018'den bu yana birçok kez denemesine karşın üzerinde kapanış gerçekleştiremediği 106.000 seviyesine çevrildi. Borsa İstanbul'daki şirketlerin fiyat/kazanç oranları dikkate alındığında, uluslararası piyasalardaki emsallerine göre çok ucuz kaldığını belirten analistler, buradan bakıldığında endeksin gidecek çok yolu olduğunu kaydetti.