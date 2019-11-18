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? Euro ne kadar? Pazartesi kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 18 Kasım Pazartesi döviz kuru...

18.11.2019, 09:20

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. İşte Pazartesi günlük ...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7460 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3480 lira olmuştu. Dolar ve euro yatırımcısı döviz kurundaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. İşte 18 Kasım Pazartesi döviz kuru...

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