Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 18 Kasım Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. İşte 18 Kasım Pazartesi günlük döviz kuru...