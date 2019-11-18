Tekstil sektörü İzmir’de buluştu

MODA ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Kasım ayı etkinliklerini Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ev sahipliğinde Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

MODA ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Kasım ayı etkinliklerini Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ev sahipliğinde Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Kasım ayı etkinliğinin konuğu Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat oldu. EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, "Daha sonraki süreçlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde yapılacak olan bu toplantının tekstilciler için verimli olacağını düşünüyorum" dedi. MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk üretim politikasında yaşanan eksikliklere vurgu yaparken, Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat ise alacak sigortasının mutlaka yapılması gerektiğini ifade etti.