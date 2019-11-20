3 bin 635 kişi işe alınacak

Aile, Çalışma Bakanı Selçuk “2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel ile 1000 işçi alınacak. 1000 işçi ve 1000 ASDEP personeli alımı ilanları bu hafta yayınlanacak” dedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaparken, işe alımlarla ilgili müjdeleri duyurdu. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sahadaki 2 bin 700 ASDEP görevlisinin 2 milyon hanede, 4 milyon 233 bin vatandaş ile görüşme yaptığını ifade eden Selçuk, hanelerden toplanan bilgilerin "online" olarak veri tabanına aktarıldığını kaydetti. Bakan Selçuk, "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek hafta başvuruları almaya başlayacağız. 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. İŞKUR üzerinden de 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." diye konuştu.



9 BIN LIRAYA ÇIKARILDI



Selçuk, Çeyiz Hesabı uygulamasında 7 bin 500 lira olan devlet katkısının yasal değişiklikle 9 bin liraya çıkarıldığını söyledi.



ENGELLİ ATAMALARINI ARALIK'TA YAPACAĞIZ



Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." dedi. Engelli bireylere yönelik gündüz yaşam merkezlerini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirten Selçuk, sayıyı 68'e çıkardıklarını söyledi.