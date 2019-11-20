  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > İhracatçı için yeşil pasaport süresi uzuyor

İhracatçı için süresi uzuyor

İhracatçı için yeşil pasaport süresi uzuyor
Giriş Tarihi: 20.11.2019

milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ilgili düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Başkanlığına sunuldu. Yeni düzenleme ile yapan iş adamlarına verilen yeşil pasaportun süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve İçişleri Bakanlığıyla ilgili düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Doksan beş maddelik yeni yasa tasarısında vatandaşlık, şehit/yakınları, ad-soyad düzenlemesi gibi konular yer alıyor. Yeni düzenleme ile ihracat yapan iş adamlarına verilen yeşil pasaportun süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Emniyet teşkilatına sağlanan ödül mekanizmasından sahil güvenlik ve jandarma personelinin de faydalanmasının önü açılıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İhracatçı için yeşil pasaport süresi uzuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN