İhracatçı için yeşil pasaport süresi uzuyor

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve İçişleri Bakanlığıyla ilgili düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni düzenleme ile ihracat yapan iş adamlarına verilen yeşil pasaportun süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve İçişleri Bakanlığıyla ilgili düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Doksan beş maddelik yeni yasa tasarısında vatandaşlık, şehit/yakınları, ad-soyad düzenlemesi gibi konular yer alıyor. Yeni düzenleme ile ihracat yapan iş adamlarına verilen yeşil pasaportun süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Emniyet teşkilatına sağlanan ödül mekanizmasından sahil güvenlik ve jandarma personelinin de faydalanmasının önü açılıyor.