Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın düştü mü? soruları altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın bugüne nasıl başladı? İşte 21 Kasım Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da 269,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270 liradan, bin 778 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 799 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 738 liradan alınan tam altın bin 758 liradan, 869 liradan alınan yarım altn 879 liradan ve 435 liradan alınan çeyrek altın 440 liradan satıldı. İşte 21 Kasım Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 269,81 TL
SATIŞ: 269,87 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 432,13 TL
SATIŞ: 441,93 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 861,56 TL
SATIŞ: 883,85 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.728,53 TL
SATIŞ: 1.762,30 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.791,00 TL
SATIŞ: 1.818,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 21 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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