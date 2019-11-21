Altın fiyatları ne kadar? 21 Kasım gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın düştü mü? soruları altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın bugüne nasıl başladı? İşte 21 Kasım Perşembe altın fiyatları...