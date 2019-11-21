Tekirdağ’dan 286 milyar metreküp doğalgaz çıktı

Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildiği belirtildi.

Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yukarısırt Köyü Muhtarı Şerif Yıldırım, köylerinde çıkan doğalgazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, diğer bölgelerde de gaz bulunduğunu söyledi. Öte yandan, söz konusu keşfin sonrası bölgedeki arazilerin fiyatı da yüzde 40 oranında arttı.