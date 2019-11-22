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'li Ermeni tasarısının Senato'da oylanmasını engelledi

ABD'li Senatör Perdue Ermeni tasarısının Senato'da oylanmasını engelledi

22.11.2019, 11:48

'nda geçen hafta Senatör tarafından engellenen Ermeni iddiaları tasarısının görüşülmesi bu kez engeline takıldı.

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, Ermeni iddialarını tanıyan karar tasarısının oylanmasını geçen hafta engelleyen Senatör Lindsey Graham'ın Senato salonunda bulunmamasını fırsat bilerek bir kez daha sundu.

TRT Haber'in habeirne göre Ancak bu kez de Cumhuriyetçi Senatör David Perdue, Ermeni iddialarının tanınmasını öngören tasarının oylanmasını engelledi.

Perdue, Ermeni tasarısını, ABD yönetiminin Türkiye ile ikili ilişkilerdeki sorunların üstesinden gelme yönündeki taahhüdünü baltalayacağı gerekçesiyle engellediğini söyledi.

ABD'deki Ermeni kuruluşları ise üzüntü içerisinde olduklarını ve hayal kırıklığı duyduklarını belirttiler.

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