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? Euro ne kadar? Cuma ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Kasım Cuma döviz kuru...

22.11.2019, 09:27

Dolar ve euro güne nasıl başladı? Dün 5,6825 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü 5,70'in hemen altında tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte Cuma ...

Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3140 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? Euro düştü mü? Dolar ne kadar? İşte 22 Kasım Cuma döviz kuru...

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