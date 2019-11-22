Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Kasım Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro güne nasıl başladı? Dün 5,6825 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü 5,70'in hemen altında tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 22 Kasım Cuma döviz kuru...