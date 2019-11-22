Güneşte 39 ilde bin megavatlık yatırım

Enerji Bakanlığı, yakında çıkacağı mini YEKA ihalesi ile yaklaşık bin megavatlık bir yatırımı ülkeye kazandıracak. Proje kapsamında 39 ilde güneş santralleri kurulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli ve yabancı girişimcilerin yüzünü güneşe çevirmek için yakın zamanda çıkacağı mini YEKA ihalesi ile yaklaşık bin megavatlık bir yatırımı ülkeye kazandıracak. Yarışma ilanı önümüzdeki ay yayınlanacak. 2020 nisan ayında çıkılması beklenilen mini YEKA ihalesi ile 39 ilde bin megavatlık güneş santrali kurulması planlanıyor.



100 AYRI YARIŞMA



Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, "İhalelerin 10 megavatlık güneş santralleri için yapılacağı düşünüldüğünde, Türkiye'de 9-10 milyon doları olan çok kişi var. Haliyle bu insanlar yeni yatırımlarını buralara yapabilirler. Küçük YEKA'lar daha çabuk yapılacaktır" diye konuştu. Bakanlık, ihale öncesi güneş enerjisi dernekleri ile bir araya gelerek detayları görüştü. Taslak modelde her bir yarışmanın 10 megavat olmak üzere toplam bağlantı kapasitesi bin megavat olacak şekilde 100 adet yarışma yapılması öngörülüyor. Buna göre her bir il için yapılacak yarışma sayısı, ilgili il için tahsis edilen toplam kapasiteye göre farklılık gösterecek. YEKA ihalelerinde depolama şartı olmayacak. Lisans süresinin 30 yıl, sözleşme süresinin 15 yıl olması öngörülüyor. Yarışmaya sadece tüzel kişiler başvurabilecek.



AZ FATURA ÖDENDİ



Özkök, yeni mini YEKA modelinden güneş yatırımcıları olarak umutlu olduklarını ve modeli çok doğru bulduklarını ifade etti. Güneş enerjisinden elde edilen elektriğin yazın klima yükü olarak tabir edilen enerji talebinin tamamını karşıladığına dikkat çeken Özkök, "O yükü taşımak enerjide fiyatların yukarı gitmesini önledi, ciddi şekilde Türkiye az fatura ödedi" şeklinde konuştu.Özkök, "Kalyon ilk hücre fabrikasını kuruyor. Fabrika tamamlandığında artık güneş panelini kendimiz üretebileceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞ ŞİMŞEK