Karacasu’ya 100 TOKİ evi müjdesi

Aydın Karacasu Belediye Başkanı İnal, “Verdiğimiz sözü tutarak vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız. İsteyenler uygun koşullarla projeden yararlanabilecekler” dedi

Aydın Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçede 100 konutluk TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) projesi başlatılacak. Belediye Başkanı İnal, seçim döneminde vatandaşlara verdiği TOKİ konutları sözünü hayata geçireceklerini söyledi. Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ile bir araya gelen Başkan İnal, ilçe sakinlerinin merakla beklediği TOKİ konutları müjdesini verdi. TOKİ evlerini ilçeye kazandıracaklarını belirten Belediye Başkanı İnal, "Vatandaşlarımızın bizden TOKİ konutları talebi oldu. Biz de onların isteği doğrultusunda çalışma başlattık. Ankara'da temaslarda bulunduk. Karacasu'nun ikinci TOKİ projesini Cuma Mahallesi'ne yapacağız. 100 evlik bir proje olacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.



TEMELİ 2020'DE ATILACAK



Önceki Belediye Başkanı Emin Mete döneminde ilçeye 135 konutluk TOKİ projesi yapıldığını belirten Başkan İnal şunları söyledi: "Bizim ikincisini yapacağımız projemizde talebe göre 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler olacak. Önümüzdeki günlerde bakanlık yetkilileri ilçemize gelerek çalışmalarda bulunacak. TOKİ projemizin temelini önümüzdeki yıl atmayı planlıyoruz."

MEHMET KAVAS