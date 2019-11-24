İncirliova’ya ikinci TOKİ projesi geliyor

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İncirliova'ya ikinci TOKİ projesini kazandıracaklarını söyledi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İncirliova'ya ikinci TOKİ projesini kazandıracaklarını söyledi. İncirliova'da esnafı ziyaret eden Savaş, vatandaşlara müjde verirken, "İlk TOKİ projemiz şu anda devam ediyor. İstiklal Mahallesi'nde 206 konutlu bu projemizin maliyeti 40 milyon lira. Yaklaşık bir yıl içinde konutlar hazır duruma gelecek. İnşaatlar sürerken vatandaşlarımızdan ikinci TOKİ projesi için talep geldi. Bu çerçevede AK Parti İncirliova İlçe Başkanımız Hüseyin Celbek ve yönetimi, uygun bir yer bulacak ve Ankara'ya gelecek. Kendilerini TOKİ Başkanımız ile görüştüreceğiz. İnşallah İncirliova'ya ikinci TOKİ projesini kazandıracağız" dedi.

İHSAN KARATAŞ