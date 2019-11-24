  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > İncirliova’ya ikinci TOKİ projesi geliyor

İncirliova’ya ikinci projesi geliyor

İncirliova’ya ikinci TOKİ projesi geliyor
Giriş Tarihi: 24.11.2019

Başkanı ve , İncirliova'ya ikinci projesini kazandıracaklarını söyledi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İncirliova'ya ikinci TOKİ projesini kazandıracaklarını söyledi. İncirliova'da esnafı ziyaret eden Savaş, vatandaşlara müjde verirken, "İlk TOKİ projemiz şu anda devam ediyor. İstiklal Mahallesi'nde 206 konutlu bu projemizin maliyeti 40 milyon lira. Yaklaşık bir yıl içinde konutlar hazır duruma gelecek. İnşaatlar sürerken vatandaşlarımızdan ikinci TOKİ projesi için talep geldi. Bu çerçevede AK Parti İncirliova İlçe Başkanımız Hüseyin Celbek ve yönetimi, uygun bir yer bulacak ve Ankara'ya gelecek. Kendilerini TOKİ Başkanımız ile görüştüreceğiz. İnşallah İncirliova'ya ikinci TOKİ projesini kazandıracağız" dedi.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İncirliova’ya ikinci TOKİ projesi geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN