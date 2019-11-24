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Tarım Kredi, 500 market açıyor

Tarım Kredi, 500 market açıyor
Giriş Tarihi: 24.11.2019

Genel Müdürü , "Türkiye'de toplam sayısı 400 ile 500 arasında olan bir market zinciri açmak istiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında kooperatif marketler açarak çiftçiden aldığımız gıda ürünlerini doğrudan tüketicimizle buluşturacağız." dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Türkiye'de toplam sayısı 400 ile 500 arasında olan bir market zinciri açmak istiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında kooperatif marketler açarak çiftçiden aldığımız gıda ürünlerini doğrudan tüketicimizle buluşturacağız." dedi. Poyraz, Bilecik'te "Ceviz üretiminin yaygınlaştırılması" projesinin protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, piyasada bazı ürünlerin fiyatların aşırı artmasından tüketicinin mağdur olmaması için market açmayı hedeflediklerini ifade etti. Poyraz, "Şu anda gıda konusunda, sadece kar amacıyla geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan birtakım kötü niyetli üreticilere karşı regülasyon anlamında piyasaya bir kalite getirmek istiyoruz. Dolayısıyla başta büyükşehirlerden başlamak üzere, market sayısını artırmak istiyoruz ama her köşe başında market açalım anlayışımız yok" görüşünü dile getirdi.

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