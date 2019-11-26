Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz

2019'u değerlendirip 2020 vizyonlarını anlatan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, 2019'u TL bazında yüzde 17 büyüme ile kapatacaklarını, 2020 için de hız kesmeyip TL bazında yüzde 17'lik büyüme hedefi belirlediklerini söyledi.

Otomotiv sektöründe dünya devi markalar için üretim yapan İnci Holding, akü ve jant fabrikalarına yeni yatırımlar yapıyor. 2019'u değerlendirip 2020 vizyonlarını anlatan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, 2019'u TL bazında yüzde 17 büyüme ile kapatacaklarını, 2020 için de hız kesmeyip TL bazında yüzde 17'lik büyüme hedefi belirlediklerini söyledi. Gök, şu bilgileri verdi: "İnci Holding olarak üretimimizin yüzde 65'ini dünyada 100'ün üzerinde ülkeye ihraç ediyor, dünya devi ortaklarımızdan aldığımız güçle istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Güney Amerika ve Afrika'da yeni pazarlara giriş yaptık." Neşe Gök, İnci Holding'in yola ilk günkü heyecan ve tutkuyla devam ettiğini vurgulayarak, "Artık birer dünya markası olan ürünlerimizi yeni yatırımlarla güçlendirdik. Sektörün gelişimini ve ihtiyaçları çok yakından takip ediyor, stratejilerimizi lokal ve küresel ekonominin gerektirdiği esneklikte şekillendiriyoruz. Biz aslında 67 yılın verdiği sorumlulukla şirketin ve aynı zamanda ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.