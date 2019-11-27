Dolar ve euro ne kadar? 27 Kasım Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3330 lira olmuştu. Dolar yatırımcısı döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. İşte 27 Kasım Çarşamba döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Döviz almak isteyenler ve elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 27 Kasım Çarşamba döviz kuru...
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