  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Trump, Halkbank davasını inceletiyor

Trump, davasını inceletiyor

Trump, Halkbank davasını inceletiyor
Giriş Tarihi: 27.11.2019

ABD Başkanı , Başkan 'ın isteği üzerine, ve 'ndan dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan 'a yönelik olası yaptırımların etkilerinin incelenmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine, ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkilerinin incelenmesini istedi. Konuyla ilgili olarak Oregon Senatörü Ron Wyden, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Türk yetkililerle 2017'den bu yana yedi toplantı gerçekleştirdiğini belirtirken neler konuşulduğuyla ilgili detay vermedi. Halkbank hisseleri dün alıcılı bir seyir izledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trump, Halkbank davasını inceletiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN