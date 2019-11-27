Trump, Halkbank davasını inceletiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine, ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkilerinin incelenmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine, ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkilerinin incelenmesini istedi. Konuyla ilgili olarak Oregon Senatörü Ron Wyden, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Türk yetkililerle 2017'den bu yana yedi toplantı gerçekleştirdiğini belirtirken neler konuşulduğuyla ilgili detay vermedi. Halkbank hisseleri dün alıcılı bir seyir izledi.