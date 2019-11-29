Genç girişimciye destek artırılacak

“Projesine, fikrine güvenen gençlerimiz için toplamda 15 milyon lira değerindeki destek bütçesini artıracağız” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, gençlerin ufkunu açacak, onlara motivasyon sağlayacak tüm çalışmaları önemsediklerini söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, girişimciliğin gençler için çok önemli bir kariyer fırsatı olduğunu söyledi. Para Dergisi tarafından düzenlenen 3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuşan Kasapoğlu, "Dünya'nın en büyük şirketlerine baktığımızda birçoğunun 20-30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, arkalarında da bir veya birkaç girişimcinin fikirlerinden, azminden, cesaretinden, inancından başka bir şey olmadığını görüyoruz. Alibaba.com'un sahibi Jack Ma, 60 bin dolar sermayeyle yatırıma başladığında 'Yerel iş yetersiz. 9/5 çalışmakla olmaz. Onlarda zeka varsa, bizde de var' demişti. Bugün 450 milyar dolar piyasa değerine sahip devasa bir organizasyonu yönetiyor" ifadelerini kullandı. Girişimciliğin, büyük oranda gençler marifetiyle gerçekleştirilen bir faaliyet olduğunun da altını çizen Kasapoğlu, genç girişimcilere ve girişimci adaylarına önerilerini şöyle sıraladı:

- Asla motivasyonunuzu kaybetmeyin. İlk başarısızlığınızda vazgeçip, pes etmeyin.

- Fikirlerinize gerçekten güveniyorsanız, tekrar tekrar denemekten asla yılmayın.

- Gayretler mutlak suretle muvaffakiyetle neticelenir.

- Takım ruhunu önemseyin. İstişarelerin içerdiği sinerjiden mutlaka faydalanın.

- Sosyal girişimciliği de hayatınızın bir parçası haline getirin. Gönüllü faaliyetler toplumu doğru okumanız, talep ve ihtiyaçları doğru tespit edebilmeniz noktasında size kapı açacaktır.



MİLLİ SPORCUYA VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÜCRETSİZ EĞİTİM MÜJDESİ



Yıllardır beklenen sporcu bursuyla ilgili önemli bir adım atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Vakıf üniversitelerinden Türk sporuna yükseköğretimde yüzde yüz destek" temalı çalışmanın mutabakat metnine, 28 vakıf üniversitesinin temsilcileriyle birlikte imza attı. "Bugün Türk sporu açısından tarihi bir güne şahitlik ediyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, hangi bölüm olursa olsun, bir vakıf üniversitesini kazanan milli sporcunun, yüzde yüz burslu olarak tahsilini sürdürebileceğini söyledi.