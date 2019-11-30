Bakan Berat Albayrak: Maliyetler düşecek, vadeler uzayacak

SABAH’ın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılından itibaren maliyetlerin düşeceği ve vadelerin daha da uzayacağı bir döneme girileceğini söyledi. Albayrak, bunun ön sinyallerinin başladığını vurguladı.

SABAH Gazetesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi kamu ve özel sektörün dev buluşmasına sahne oldu. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveden reel sektöre de vatandaşlara da müjde çıktı.



Zirve kapsamında düzenlenen öğle yemeğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılından itibaren maliyetlerin düşeceği ve vadelerin daha da uzayacağı bir döneme girileceğini söyledi. Albayrak, bunun ön sinyallerinin gelmeye başladığını vurguladı.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİ

Türkiye'nin 6 yıldır çok yoğun saldırı altında olduğunu hatırlatan Albayrak, "Son 1-1.5 yılda ise üç ayrı finansal saldırıya maruz kaldık. Ama dengelenme süreciyle bu saldırıların etkilerini minimize edip püskürttükten sonra Türkiye'de değişim sürecini başlattık" dedi. Bu süreçte Türkiye'nin finansal saldırılara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için adımlar atıldığını anlatan Albayrak, "1 yıl önceyi hatırlayın. Bir tweet atıldığında etkileniyorduk. Tabii, sadece bir tweetle de değil bir günde bir sürü tehdit, yaptırım vs... Finansal piyasalar 1 yıl önce maruz kaldığı ataktan sonra daha büyük hacimli saldırılar yaşadı. Ama ne kadar hissedildi? Çünkü bağışıklık sistemini güçlendiren adımlar atıldı" diye konuştu.

TÜRKİYE BU PATİKAYA SAĞLAM BİR ŞEKİLDE GELDİ

Son 1 yılda Türkiye ekonomisine yönelik yapılan üç finansal saldırının alınan önlemlerle bertaraf edildiğini söyleyen Albayrak, şunları vurguladı: "Olayların içinden geçerken resmi doğru okumak lazım. Hatırlayın, 1 yıl önce enflasyon yüzde 25-26'lardaydı. Bugün yüzde 10-11-12'lere düştü. Faiz yüzde 40'lardan buralara geldi. Kur yükseldiğinde 'Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak' diyorlardı. Artmadı. Türkiye bu patikaya sağlam bir şekilde geldi. Nasıl geldi diyorlar? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde geldi. Bu sistem sayesinde hızlı ve güçlü refleks gösterildi. Geçmişte hatırlayın, bir karar alacaksınız. Ne kadar uzun sürerdi? 3 ay-6 ay... Daha eskilerde daha da uzundu."

BÜYÜRKEN AÇIK VERMEYECEĞİZ

Bakan Albayrak, "Son çeyrek büyümesinde Türkiye'nin doğal büyüme oranı dediğimiz yüzde 5'leri göreceğimiz bir çeyrek ile yılı inşallah kapatıp 2020'de bu ivmenin daha da üzerine koyarak gideceğiz. Bu yılın son çeyreğinden itibaren yüzde 5 büyüme patikasına girilecek. Daha güçlü bir 2020 yılını yaşayacağız" dedi.



Albayrak, "Büyürken de cari açık vermeyeceğiz" mesajı verdi. Albayrak, kur ve faizin bağımsız ekonomiye kavuşmak için çok önemli olduğunu da vurguladı.

YILSONUNDA TAHMİN DEĞİŞTİRİYORLAR

Ekonomideki toparlanmanın ardından uluslararası kuruluşların tahminlerini revize ettiğini hatırlatan Albayrak, "Birkaç ay öncesine kadar Türkiye ekonomisinin daralacağını söyleyen kuruluşlar şimdi yılsonunda büyüme beklediklerini belirtiyorlar. Yıl biterken tahmin değiştiriyorlar" dedi.



MEVCUT LİKİDİTE ORTALAMA 5 BÜYÜTÜR

"Türkiye'nin parası yok dışarıya bağımlı. Her yıl en az 50 milyar dolar gerekiyor" söylemlerini hatırlatan Bakan Albayrak, "Geçen yıl bizi Arjantin'le kıyasladılar. Arjantin IMF ile anlaştı, ne oldu? Aradan 1 yıl geçti, Arjantin'in durumunu söylememe gerek yok. Hepiniz görüyorsunuz. Türkiye tek kuruş para almadan bu süreci yönetti. Ülkemiz sahip olduğu mevcut likiditeyle yüzde 5 büyümeyi sağlayacak altyapıya sahiptir. Yeter ki, biz bunu doğru kullanalım" mesajı verdi.

BÜYÜK YARIŞ ÖNCESİ TES ETTİ

Dünyada da bir değişim yaşandığını, Türkiye'nin küresel dönüşüm rüzgârının, Batı'dan Doğu'ya kayan sürecin tam merkezinde yer aldığını hatırlatan Albayrak, "Bu nedenle 6 yıl Türkiye için büyük yarış öncesi büyük bir testti. Rekabet ortamına hazırlıklı girmesine vesile oldu" dedi. EKONOMİDE



YEŞİL ÇEVREYE KATKIDA BULUNUYORUZ

SABAH'ın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nin açılışında konuşan SABAH İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, "Sabah Gazetesi olarak Türkiye 2023 vizyonuna katkıda bulunmak amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda tüm sektörlerin çalışmalarına işbirlikleri yaparak destek vermeye devam ediyoruz. SABAH Gazetesi gelişen ekonomide yeşil çevreye katkıda bulunmak vizyonuyla çalışıyor. Bu kapsamda toplam 5 yılda, 1 milyon fidan dikerek Türkiye 2023 hatıra ormanı kurmayı planlıyoruz. Bu yıl 200 bin fidanı diktik. Sizlere verdiğimiz yaka kartlarının içinde tohumlar var. Onları ekerek bu kampanyamıza katkıda bulunursanız çok mutlu oluruz" dedi. KİMLER KATILDI?

Türkiye 2023 Zirvesi'ne Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile iş dünyası ve ekonomi bürokrasisinden çok sayıda kişi katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanı Dr. Serkan Yüksel, TMSF Başkan Yardımcısı İsmail Güler, Türkiye Bankalar Birliği Başkanvekili Ümit Leblebici, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, TİM Başkan Vekili İbrahim Pektaş, Vestel Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Volkan Karaçalı, Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, Kardemir CFO'su Furkan Ünal, BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu, Intercity'nin sahibi Vural Ak, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici, IGA CEO Danışmanı Melih Mengü ile çok sayıda iş adamı katıldı.