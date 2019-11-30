İzmir’de ihracat yüzde 1.4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü verilerine göre İzmir'de 2019 yılı ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,4 artarak 926 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalarak 565 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü verilerine göre İzmir'de 2019 yılı ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,4 artarak 926 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalarak 565 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir'de ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ekim ayında yüzde 149,9 iken, 2019 Ekim ayında yüzde 163,7'ye yükseldi. İzmir'den Almanya'ya yapılan ihracat 2019 yılı ekim ayında 100,9 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (76,9 milyon dolar), Birleşik Krallık (61 milyon dolar), İspanya (56,5 milyon dolar) ve İtalya (42,4 milyon dolar) takip etti. Ege'den ihracatın yüzde 57,3'ü İzmirli firmalarca yapıldı. Öte yandan Türkiye'nin ihracatı ocak - ekim döneminde yüzde 2 artış göstererek 141 milyar 409 milyon dolara yükseldi.