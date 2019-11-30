Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri nedir? Nasıl başvuru yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için sürecin başlatıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı hangi pozisyonlarda alım yapacak ve başvuru tarihleri nedir? merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ile ilgili detaylar...

Sağlık Bakanlığı'ndan atama müjdesi geldi. Bakan Fahrettin Koca 17 bin 689 personel alımı yapacakları duyurusunu paylaştı. Bakanlık bünyesinde yer almak isteyenler alım yapılacak pozisyonları ve başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına dair merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 17.689 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

Koca, şunları kaydetti:

"7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."