Türkiye’den JCR Avrasya hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "reel sektörün kredi taleplerinde çok daha gerçekçi, sağlıklı değerlendirme imkânı sağlayacak" dediği ulusal derecelendirme kuruluşu faaliyete geçiyor. Kamu bankaları, özel bankalar, Borsa İstanbul Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu JCR ile stratejik ortaklığa imza attı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "reel sektörün kredi taleplerinde çok daha gerçekçi, sağlıklı değerlendirme imkânı sağlayacak" dediği ulusal derecelendirme kuruluşu faaliyete geçiyor. Kamu bankaları, özel bankalar, Borsa İstanbul Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu JCR ile stratejik ortaklığa imza attı. Şirket, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini belirleyecek. İlk aşamada belli bir ciro büyüklüğünün üstündeki firmalar derecelendirilecek. Orta ve küçük ölçekli firmaların derecelendirilmesi teşvik edilecek. Japon merkezli JCR ile ortaklık sayesinde ulusal derecelendirme şirketi küresel marka olacak.



Türk bankaları ve finans kuruluşları JCR Avrasya'nın yüzde 85.05 hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı. Türkiye Bankalar Birliği, JCR Avrasya'nın yüzde 85.05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması, JCR-Japan Credit Rating Agency ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeni ortaklık, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini tespit edecek ve sağlıklı büyümeye destek sağlayacak.