Efsane Cuma’da 2 kat artış yaşandı

Dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından ve Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji şirketlerinden Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital verilerine göre, bu yılki Efsane Cuma'da 2 milyon 265 bin ürün satıldı.

Dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından ve Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji şirketlerinden Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital verilerine göre, bu yılki Efsane Cuma'da 2 milyon 265 bin ürün satıldı. Efsane Cuma kampanyaları, geçen yıla oranla markaların satışlarında iki kat artış yaşanmasını sağladı. Related Digital üzerinden yapılan e-posta pazarlama faaliyetlerinde de bu yıl artış yaşandı. 2018'de 930 olan e-posta kampanya sayısı, bu yıl 1220'ye ulaştı. 2018'de 65 milyon e-posta gönderilirken, bu yıl söz konusu rakam 92 milyonu buldu.



BİLGİSAYARDAN ALINDI



Satın alınan ürün adedinde yüzde 45'lik artış yaşandı ve 2 milyon 265 bin ürün satıldı. Efsane Cuma kampanyaları en çok satın almanın gerçekleştiği güne oranla 8 kat daha fazla satın alma getirdi. Kullanıcıların yüzde 75'i mobilden gelirken, satışların yüzde 60'ı bilgisayardan gerçekleşti. Efsane Cuma'da 5 milyar TL kartlı ödeme bekleniyor.