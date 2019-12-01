Ege’de balon balığı sevinci

Ege’de görülen zehirli balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edileceğinin açıklanması sektörde büyük sevinç yarattı. Yurt dışına gönderilecek balıklar hem şifa hem para saçacak

Akdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığınca çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları sevindirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Balon balığının ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışmalar yapılıyor. Kanada'nın kanser ilacı üretimi için balon balığı alma talebi söz konusu. 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak diyoruz." sözleri Egeli balıkçıları da umutlandırdı.



EKONOMİYE KATKI



Balon balığının ekonomik ürüne dönüşmesi çalışmalarıyla ilgili uzmanlar ve sektör temsilcileri Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, kararın balıkçılık sektöründe büyük sevinç yarattığını söyledi.



SEKTÖR VE ÜLKE KAZANACAK



Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdet Ünal: Bu balık türü, hem ağlara zarar veriyor hem de ekonomik değeri yüksek ahtapot, kalamar, karides gibi 92 deniz canlısını yok ediyor. Dolayısıyla ekosistem için çok zararlı. Siyanürden bile 1200 kat tehlikeli olan ve TTX adlı bir zehir içeren bu balık türü 2013 yılında tespit edilen rakamlara göre balıkçılığa 5 milyon euro zarar verdi. Son gelişme hepimizi sevindirdi. Balıkçılara teşvik için parça başı prim verilebilir.



Ege Üniversitesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu: Bu çok güzel bir gelişme. Kanadalı firmayla yapılan anlaşmalara paralel olarak ilerleyen süreçte büyük miktarda balon balığı talebi ortaya çıkabilir. Bakanlığın kararı son derece önemli. Bu balık türü kontrollü bir şekilde dopolanıp ihraç edilirse hem ekonomi hem balıkçılar hem deniz ekosistemi kazançlı çıkar.



İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan: Bakanlığın balon balığı açıklaması hepimizin yüzünü güldürdü. Son yıllarda iklim değişiklikleri yüzünden sular ısındı ve böyle bir balık türü ortaya çıktı. Akdeniz'de yaşayan bu balık artık Ege denizinde de görülüyor. Balon balıkları, balıkçıların kabusu haline gelmişti. Çünkü hem ağlarımıza hem diğer balıklara zarar veriyor ve ekosistemin bozulmasına neden oluyordu. Zehirli olduğu için yakaladığımızda tekrar denize atıyorduk. Fakat bundan sonra ağlarımıza takılan veya denizde bulunan bu balıkları değerlendireceğiz. Balon balığı ihracatı sektörde kazançları artıracak.

TOLGA TEKİN