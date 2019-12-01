VW’nin yatırımından herkes kazançlı çıkar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 15. kuruluş yılı vesilesiyle Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 15. kuruluş yılı vesilesiyle Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ifade etti. Bugün Türkiye'ye yatırım yapanların yarının kazananları olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Volkswagen'e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer Volkswagen Türkiye'ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen, hem Almanya hem de Türkiye kazanacak. Kazan-kazan noktasında en önemli projelerinden birisi olacak. İnşallah bizler bu yılın sonunda nihai kararın olumlu çıkmasını bekliyoruz."