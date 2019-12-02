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Bakan 'tan flaş açıklama! 40 milyar TL'ye ulaştı

Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama! 40 milyar TL'ye ulaştı

02.12.2019, 15:27

() ile ilgili olarak hesabından "İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL’ye ulaştı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından "İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL'ye ulaştı." dedi.

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