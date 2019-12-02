Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından "İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL’ye ulaştı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından "İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL'ye ulaştı." dedi.
Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama! 40 milyar TL'ye ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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