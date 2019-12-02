İnternette sahte ürünle vurgun

'Efsane Cuma' adıyla yaptıkları satış kampanyalarıyla dikkat çeken bazı internet alışveriş sitelerinin sahte ürünlerle vurgun yaptığı ortaya çıktı. Ünlü bir sitede, birçok kozmetik ürünüyle birlikte çocuk şuruplarının bile sahtelerinin satılması tepkilere neden oldu

NİDA ALADAĞ

'Efsane Cuma' ve benzeri isimlerle gerçekleştirdikleri satış kampanyalarıyla dikkat çeken bazı internet alışveriş sitelerinin çok konuşulacak bir vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Çok ünlü bir alışveriş sitesinde birçok kozmetik ve sağlık ürününün sahtelerinin satıldığı anlaşıldı. İnternette sahte sağlık ürünlerinin satılması büyük tepki çekti. Instagram'da 'Sosyal Eczacı' isimli hesabı kullanan eczacı Gamze Aydoğan yaptığı araştırmada bu sitede satılan ünlü bir markaya ait güneş kreminin ve ayrıca bir çocuk şurubunun sahte olduğunu tespit etti.



AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

Satılan ürünün güneş kremi markasının ismini taşımasına karşın bu firmanın öyle bir ürünü olmadığını öğrendiğini belirten Aydoğan, "Firma yetkililerine ulaştım. Alışveriş sitesi tedarikçiden ürünlerin alımını kapattığını bildiren bir mesaj ile dönüş sağladı. Fakat olayın ciddiyetinin farkında değiller. Ortada, içinde ne olduğu bilinmeyen bir krem var. Güneşe maruz kalındığında ne etki göstereceğini bilmediğimiz kimyasallar içeriyor. Bunun yanı sıra çocuk şurubu olarak satılan ürünün de içinde ne olduğu bilinmiyor. Bir çocuğa vücuduna girecek şurup veriliyorsa bunun mesuliyeti alınmak zorunda. Sağlık Bakanlığı'nda üretim kaydı bulunmayan ürünler bu şekilde satılamaz" diye konuştu. Tüketicilerin orijinal ürün ile sahtesini ayırt etmesinin çok zor olduğunu belirten Aydoğan, "Çok büyük farklar olmadıkça alınan ürünün sahte olduğunu kimse anlayamaz. Satın aldığınız yer çok önemli. Ürün mutlaka yetkili distribütörlerinden alınmalı. Miadı dolmuş vitamin şurubuna yeni bir kutu üretmenin maliyeti çok düşük" dedi. En son 'Efsane Cuma' ismiyle yapılan kampanyada 'indirim' adı altında çok sayıda ürünün daha pahalıya satıldığını ifade eden Aydoğan, şu bilgileri verdi:

FİYAT ALDATMACASI

"Örneğin bir yüz temizleme köpüğünün normal fiyatı 79.90 lira fakat söz konusu site, bu ürünü fiyatını 98 liradan 83 liraya düşürmüş gibi gösterip satışa sunmuş. Yani indirim adı altında ürünü daha pahalıya satıyor. Fiyat aldatmacası da bu dönemde en sık karşılaştığımız durumlardan biri oldu. Bir kaç gün önceden normal fiyatı iki katına çıkarıp indirimli fiyat olarak ise normal fiyatına satılan ürünler de oldu. Tüketiciler aracı platform ile normal fiyatı muhakkak karşılaştırdıktan sonra ürünü satın alsınlar."





ECZANEDEN ALINMALI

BİRÇOK online alışveriş sitesinde sahte ürünle karşılaşıldığını belirten İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, "İnternet sitelerinin bir çoğunda sahte ürünler satılıyor. Bunlar bir de aklın hayalin almayacağı fiyatlarda satılıyor. Çok ucuza satılan ürünlere aldanmamak gerekiyor. Bu tür aldatmacalar için daha çok denetim ve caydırıcı cezaların olması şart. Bunlar sağlanıncaya kadar vatandaşlar özellikle sağılığıyla ilgili ürünleri mutlaka eczaneden almalı. Sağlık ürünlerinde eczane güvenilir" dedi.



UCUZA KAÇMAYIN

ECZACI Ayhan Karabacak, internetten sağlık ürünleri almanın riskli olduğunu belirterek, "Bir kaç müşterimden değişik kutular geldi. Son kullanım tarihi yakın ve geçmiş ürün gönderebiliyorlar. Biz eğitimini aldık fakat internette bilgi sahibi olmayan kişiler satış yapıyor. Onun için internetten sağlık ürünü alırken dikkat edilmeli. Normal satış fiyatının çok altında olan, çok ucuz ürünler yüzde doksan sahte çıkıyor" diye konuştu.