Milyonların gözü asgari ücrette

MİLYONLARCA çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ilk tur görüşmeleri bugün başlıyor. Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bugün bir araya geliyor.

MİLYONLARCA çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ilk tur görüşmeleri bugün başlıyor. Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bugün bir araya geliyor. Zam maratonu yaklaşık 1 ay sürecek. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Geçen yıl yüzde 26'yla enflasyonun üzerinde zam yapıldı. Zamla beraber asgari ücret 2020 lira oldu. Bakanlık ve sendikaların 1 Ocak'a kadar anlaşması gerekiyor. Çünkü ilk asgari ücret 1 Ocak 2020'de ödenecek.

TALEPLER SUNULACAK

Bugünkü toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Türk-İş Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi de yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli gördüklerini ifade ederek, işçiler kadar işverenin de düşünülmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

HAZAL ATEŞ