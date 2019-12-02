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Türk şirketlerin yurt dışı atağı

Türk şirketlerin yurt dışı atağı
Giriş Tarihi: 2.12.2019

hazır giyim sektörü markalarından Kiğılı, 'ın başkenti Bakü'de 2 yeni mağaza açtı. () , ünlü oyuncu ve çok sayıda davetli katıldı.

ERKEK hazır giyim sektörü markalarından Kiğılı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2 yeni mağaza açtı. Açılışlara Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve çok sayıda davetli katıldı. Öte yandan Şişecam Topluluğu, İtalya'daki ikinci düz cam yatırımı olan Manfredonia tesisinin açılışını yaptı. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de katıldı.
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