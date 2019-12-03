Bakan Berat Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ayı enflasyon oranlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ayı enflasyon oranlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.



"ÜFE KAYNAKLI BASKI AZALDI"

Bakan Albayrak yaptığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve %10,56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz. Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı %12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir." ifadelerini kullandı.



