Çalışanlar istedi patron geri geldi

İzmir’in en değerli markalarından Özsüt’ün hisselerini tam 5 yıl sonra geri alan İbrahim Urlulu, “Babamın yarattığı marka eriyip gidiyordu. Emektar personelimizin çığlığı beni geri döndürdü” dedi. Sabahın ilk ışıkları ile Kemalpaşa’da bulunan Özsüt fabrikasına gelen Urlulu, birkaç yıl içinde yeni bir marka daha yaratarak yine piyasaya adlarını altın harflerle yazdıracaklarını dile getirdi.

81 yıl önce Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Seferusta ismi başlayan ve yıllar içinde Özsüt markası ile 150 şubeli zincir mağaza haline gelen Özsüt'ün yaratıcılarından Sefer Urlulu'nun oğlu İbrahim Urlulu, 5 yıl aradan sonra hisselerini geri alarak işinin başına döndü. Hisselerini 5 yıl önce Türk Asıllı Lübnanlı Infinity Invest firmasına satan İbrahim Urlulu, bu süreç içinde yarattığı dev Özsüt markasına büyük zarar verildiğini ve şahlanışın ilk ateşini Kemeraltı'ndan başlatacaklarını dile getirdi.

'MUTLULUK TADINDA'

Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan İbrahim Urlulu, "Yıllarca bu markaya emek veren, büyümesi için var gücüyle çalışan emektar personelimizin çığlığı beni geri döndürdü" dedi. Urlulu, 2020'deki ilk hedeflerinin 15 yeni şube mağaza açmak olduğunu ve 2021 ve 2022 ve 2023'de de büyümü stratejilerini belirlediklerini anlattı. 'Mutluluk tadında' ürünlerin yaratıcısı Özsüt'ün ülke çapında yaygınlaşarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen süt ürünleri gıda zinciri haline gelmesine liderlik eden İbrahim Urlulu, yeniden operasyonun başına geçti. Özsüt'ü 2014 yılında satın alan Infinity Invest'ten marka hisselerinin tamamını geri alan Urlulu, çalışmalara başladı. Sefer Usta'nın 1938'de Kemeraltı Çarşısı Salepçioğlu Pasajı karşısındaki 16 metrekarelik dükkânda başlattığı serüveni, babasının vefatının ardından 1980 yılında devralarak Türkiye çapında bir başarı öyküsüne dönüştüren Urlulu, "Biz 2014 yılında markayı sattığımız tarihe kadar Özsüt'ü ülkenin en itibarlı markası haline getirdik. Ancak beş yıllık ayrılıkta marka büyük zarar gördü. İlk günkü heyecan ve azimle tekrar dümene geçtik. Çok kısa sürede eski formül tatlarla yeniden ayağa kalkacağız. Özsüt şahlanacak" dedi.



"EN İYİ BİLDİĞİM İŞ"

"Milyonları kucaklayan büyük bir aile olan Özsüt'ün yönetimine geçerek yuvaya dönmüş olmak beni hem duygulandırıyor hem de müthiş gururlandırıyor" diyen İbrahim Urlulu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetimde yaşanan değişimler artık geçmişte kaldı. Öncelikli hedefim, geçmişte yaşanan hataları değerlendirerek telafi edilmesini sağlamak olacak. Özsüt'ü daha da ileriye taşımak için sabırsızlanıyor, en iyi bildiğim işe geri dönmenin heyecanını yaşıyorum."

FATİH ŞENDİL