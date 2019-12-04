Tamamlayıcı Emeklilik tasarruf ve geliri artıracak

Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilecek olan 'Tamamlayıcı Emeklilik' sistemine yönelik çalışmalar hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bireysel emeklilik ve otomatik katılımda tasarrufları artırıyoruz" dedi. Mevcut uygulamada Otomatik BES adı altında çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmesi devlet tarafından da desteklenirken, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı devam ederken çalışandan olduğu gibi işverenden de kesinti yapılacak ve bu kesintiler çalışanın hesabında aydan aya birikecek. Emeklilik dönemi gelen çalışan, devlet katkısı ve işveren kesintisi birikiminin tamamını alabilecek. Sisteme 45 yaşını doldurmamış olan ve aktif olarak çalışan herkes 2020 yılından itibaren dahil olacak.

HAZAL ATEŞ