Bülent Akgerman: 'Batmadık, sadece vade talep ediyoruz’

İzmirli ünlü iş insanı Bülent Akgerman babası ve kardeşi ile birlikte 4 şirketlerinin konkordato başvurusunda bulunmasıyla ilgili, “Biz batmadık. Vade konkordatosu istiyoruz. Yani talebimiz sadece borçlarımızın vadelerinin uzatılması” dedi

İzmirli duayen işadamı Öner Akgerman ile iki oğlu Bülent ve Levent Akgerman'ın kendileri ile 4 şirketlerinin konkordato başvurusunda bulunması iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Mahkeme 3 işadamı ve aileye ait 4 şirkete, borçları için ikinci duruşmaya kadar 3 ay geçici mühlet verirken, ünlü işadamı Bülent Akgerman durumu Yeni Asır'a açıkladı.

İKİ TİP KONKORDATO

Türkiye'de her konkordato ilan eden kuruluşun sanki batıyormuş gibi algılandığını ifade eden Akgerman, "Bazı gazeteler mahkeme kararını alıp copy/past yapınca, içerik tam anlaşılmıyor. En azından şu bilinmeli: İki tip konkordato var. Birisi borç miktarında indirim talep edilen tenzilat konkordatosu, diğeri ise vade konkordatosu. Yani birinde borçtan indirim isteniyor, diğerinde ise sadece vade uzatımı... Bizimkisi de vade konkordatosu. Borcumuzun arkasındayız" dedi.

TEMİNATLAR YETİYOR

"Borçlarımıza karşılık verdiğimiz teminatlar zaten borçlarımızı rahat karşılıyor" diyen Akgerman, "Biz yalnızca biraz daha rahat çalışalım, nakit akışımızı yoluna koyalım istiyoruz. Borcumuz borç, ödeyeceğiz. Yani batmış falan değiliz. Böyle algılanmasın" dedi. Konkordato düzenlemesinin biraz da Avrupa'dan esinlenilerek Türkiye'de uygulamaya konulduğunu ifade eden Akgerman şunları söyledi: "Bu uygulama Türkiye'ye geldiğinde 'iflas erteleme' uygulaması kaldırıldı. İnsanlar da zannediyor ki konkordato ilan eden kuruluşlar iflasa gidiyor ama bunu konkordato ilan ederek erteliyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. İflas ertelemenenin yerini alan şey tenzilat konkordatosu. Biz vade konkordatosu için başvurduk" dedi.



ALACAKLILARLA OTURUP ANLAŞACAĞIZ

BAZI bayi ve alacaklılarının kendilerine dava açtığı iddialarıyla ilgili de Akgerman şunları söyledi: "Zaten bu konkordato ile vadeleri uzatabilmek için alacaklılarla oturup anlaşmanız lazım. Biz de oturup anlaşacağız. Dolayısıyla dava açılmış olabilir, alacakları konusunda kaygı duyuyorlardır. Ancak biz vade uzatımı konusunda bir anlayış istiyoruz. Borcumuz borç, kimseden indirim istemiyoruz. Amacımız sadece nakit akışımızı yoluna sokabilmek."



KESİN KARAR 3 AY SONRA VERİLECEK

AKG Grubu'nun sahibi Öner, Bülent ve Levent Akgerman, kendileri ve Gazbeton İşletmeleri, AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi, Ertuğ Balık Üretim Tesisi ve Tarım İşletmeleri ayrıca More Su Ürünleri için konkordato talebinde bulundu. 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, borçların ödenmesinde üç ay süre verilmesini kabul etti ve konkordato komiserleri atadı. 3 ay sonraki duruşmada komiserin raporuna göre, süre uzatılacak ya da reddedilecek.

ERHAN GÜLENÇ