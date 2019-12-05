Çıraklık sistemi yeniden düzenlenmeli

Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Argun, “14 yaşında bir çocuk çırak olarak esnaf yanında çalışamıyor. Öğrencilerin okulda teorik, meslek hayatında pratik eğitim almalarının önü açılmalı” dedi

İş Mevzuatı'nda çocuk ve genç işçilerin çalışma koşullarının ayrı düzenlendiğini hatırlatan Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Argun, çıraklık dönemindeki çocukların yeterli meslek eğitimi alamadıklarını söyleyerek, "14 yaşında bir çocuk çırak olarak esnafın yanında çalışamıyor. İşsizlik çoğalıyor ama piyasalarda kalifiye elaman sıkıntısı yaşanıyor. Kanunen çalışacak çocukların 18 yaşını doldurması, ayrıca sadece okul tarafından bir işyerine staja gönderilmesi gerekiyor. Çıraklık yasa ve şartlarının acilen düzeltilmesi, öğrencilerin okulda teorik, meslek hayatında ise pratik eğitim almalarının önü açılmalı. Böyle giderse çocuklar boşluğa düşerken, sanatkarlık gerektiren meslekler bitecek çünkü ehil ustalar yetişmeyecek" dedi.

EĞİTİM SEMİNERİ

Yeşilyurt İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine, Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası eğitim semineri düzenledi. Lisenin talebi üzerine düzenlenen eğitimlerde 37 öğrenciye muhasebe, finansman, bilgisayarlı muhasebe sistemleri, oda ve sicil kayıtları, meslek odalarının işleyişleri konularında ayrıntılı bilgiler verildi. Eğitimde öğrenciler İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Muhasebe Müdürü Bülent Dilaver, Sicil Müdürü Serkan Ceylan ile odanın muhasebe sorumlusu Celal Bayer tarafından bilgilendirildiler. Seminerin açılışında konuşan Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Argun, ülkenin geleceği için çıraklık sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

PİYASADA ÇALIŞMALI

AB uyum yasaları çerçevesinde çocuk işçiliğinde sınırlamaların getirildiğini kaydeden Argun, "Mithatpaşa Sanat Okulu mezunuyum. Hem marangozluk okudum hem sanayide çalıştım ve diğer okul arkadaşlarım gibi mesleğimde başarılı oldum. Oysa bugün 14 yaşında çıraklık çağında olan bir çocuğun, okuduğu dalda faaliyet gösteren esnafın işyerinde çalışması yasak. Çocuk ancak 18 yaşından sonra ve okulunun belirlediği stajla çalışabiliyor. Sadece teorik eğitimle bu çocukların gelecekte başarılı olmaları mümkün değil. Okulun yanı sıra piyasada pratik olarak işi yapmalı ve kalifiye bir eleman olarak yetiştirilmeli" dedi. Mevcut durumda çocukların boşluğa düştüğüne dikkat çeken Argun, "Hem ekonomik hem sosyal açıdan geleceğe endişeyle bakıyoruz. Yazın okul tatil olunca bir esnafın yanında çalışamayan çocuk boşta kalıyor, ana babası çalışıyorsa da kahve, internet kafelerin köşelerinde oyalanıyor, kötü yola düşme riski taşıyor. Oysa eskiden ustasına 'Eti senin kemiği benim' diye emanet edilirdi, esnaf o çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu olurdu. Artık sanayideki işletmeler, fabrikalar işinin ehli eleman bulamıyor. Bu durum hem ekonomik hem de sosyal alanda Türkiye'nin geleceğini tehdit ediyor" diye konuştu.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Çıraklık sisteminin yeniden düzenlenmesini isteyen Başkan Argun sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece esnaf sanatkarlıkta değil, her meslekte dual sistem dediğimiz ikili eğitim önemli. Kalkınmanın anahtarı gençlerin mesleki tecrübe kazanarak yetişmelerine bağlı. Bu gidişle vatandaşlarımız artık saçını kestirecek berber bile bulamayacak. Tornacılık, demirci, marangoz gibi meslekleri bilen kalmayacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a da konuyu aktaracağız. Değerli bakanlarımızın hassasiyetle vatanımız ve ulusal çıkarlarımız için gerek.