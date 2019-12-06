Dolarda petrol hareketliliği! 6 Aralık euro ve dolar kuru ne kadar oldu?

Son haftalarda 5.70-5.75 bandında hareket eden dolar/TL, dünkü işlem gününde petrol fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte 5.76'nın üzerini test etse de burada fazla kalıcı olmadı. Dolar kuru 6 Aralık'a 5,7503 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Aralık güncel döviz kurları...