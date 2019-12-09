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Aydın’a 511 milyona mal olacak dev baraj

Aydın’a 511 milyona mal olacak dev baraj
Giriş Tarihi: 9.12.2019

AYDIN'IN Söke ve Kuşadası ilçelerinin 2060 yılına kadar ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacak olan 'nın inşaatına başlandı. Sarıçay Barajı'ndan, il genelinde 300 bin vatandaşın yararlanacağı içme suyu elde edilecek.

AYDIN'IN Söke ve Kuşadası ilçelerinin 2060 yılına kadar içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacak olan Sarıçay Barajı'nın inşaatına başlandı. Sarıçay Barajı'ndan, il genelinde 300 bin vatandaşın yararlanacağı içme suyu elde edilecek. 2 yılda tamamlanması planlanan projenin maliyeti 511 milyon lira olarak açıklandı. Sarıçay Barajı aynı zamanda Söke'nin Kisir, Pamukçular, Nalbantlar, Sayrakçı mahalleleri ile 5 bin dekar tarım arazisini taşkınlardan koruyacak. AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Metin Yavuz ile Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan baraj alanında DSİ yetkililerinden bilgi aldı.

İHSAN KARATAŞ

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