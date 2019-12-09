Aydın’da ilk milli sos tesisini kurdu

İşletme ve gastronomi eğitimi gören Aydınlı genç girişimci Kubilay Alper, kentte Türkiye’nin ilk yerli ve milli entegre sos üretim tesisini açtı. Aydın’ın lezzetli soslarını dünyaya satan Alper, gençlere örnek oldu

FARK YARATANLAR - İHSAN KARATAŞ

İşletme ve gastronomi eğitimi alan Aydınlı 26 yaşındaki Kubilay Alper, Türkiye'nin ilk yerli ve milli entegre sos üretim tesisini açtı. İşletmede ayda 320 ton sos üreten Alper, ilk ihracatını Avustralya'ya yaparak Aydın'ın gururu oldu. Bu hafta Fark Yaratanlar köşemizin konuğu olan Kubilay Alper, aile şirketinin başına genel müdür olarak geçtikten sonra Endüstri 4.0 teknolojisine sahip sos üretim tesisini kurdu. İşletmede 101 çeşit sos üretiliyor. Alper ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Avusturalya'ya ilk ihracatını yapan Alper, Türkiye'nin 1 milyar doları bulan sos ithalatını önlemeyi hedeflediğini söyledi. Başarısıyla gençlere örnek olan Alper, KOSGEB'in ihracata dönük hibe destekleri sayesinde yoluna emin adımlarla ilerliyor.



HAMMADDESİ KENTTEN

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Kubilay Alper, İstanbul Koç Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Kanada'da moleküler gastronomi eğitimi gördü. Kentin tanınmış iş insanı Kemal Alper'in oğlu, uçucu yağ üretim tesisi kuran Kutluhan Alper'in kardeşi olan Kubilay Alper, iki yıl önce Ovaeymir mahallesinde sos üretim tesisini faaliyete geçirdiklerini söyledi. Alper, "Tesisimizi 4,5 milyon liralık harcamayla kurduk. Aydın'ın yerel ürünleri olan incir, fesleğen, çam fıstığı, biberden sos ve sirke yapıyoruz. 4 kadın gıda mühendisi istihdam ediyoruz. Şu anda tescilli 8 markamız var. Şişesini, hammaddesini kendi üreten, standarnizasyonunu da makinelere bağlamış bir tesisiz. Pesto sos gibi üretimlerde firma olarak tek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



HEDEFİMİZ 25 ÜLKEYE İHRACAT

GEÇTİĞİMİZ ay Sopho markasıyla çam fıstığı ve fesleğenli 'Pesto Sos' olarak Avustralya'ya ilk ihracatı yaptıklarını belirten Alper, "Rusya, Almanya, Irak, İngiltere ile görüşüyoruz. 25 ülkeye ihracatı hedefliyoruz. Fransa'da yetişen Dijon hardalını Aydın'da üreteceğiz" dedi.



KOSGEB ÖNÜMÜZÜ VE UFKUMUZU AÇTI

DEVLETİN yatırımcılara önemli destekler sağladığını dile getiren Alper, "KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger'in de aracılığıyla 61 bin 500 euro destek aldık. Yeni makinelerle günde 12 ton üretime ulaşacağız. KOSGEB hem önümüzü hem de ufkumuzu açtı" diye konuştu.