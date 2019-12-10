  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Türkiye otomotivde güçlü oyuncu olacak

otomotivde güçlü oyuncu olacak

Türkiye otomotivde güçlü oyuncu olacak
Giriş Tarihi: 10.12.2019

'NİN otomobili projesi tam gaz devam ederken, araçları bu ayın sonunda görücüye çıkıyor. Sanayi ve , projeyi yürüten Türkiye'nin 'nun takımını 'ne taşıyarak çalışmalarına hız kazandırdığını vurgulayarak, Kasım sonu itibariyle 100'ün üzerinde çalışanın aktif olarak projede yer aldığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN otomobili projesi tam gaz devam ederken, ön gösterim araçları bu ayın sonunda görücüye çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeyi yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Ar-Ge takımını Bilişim Vadisi'ne taşıyarak çalışmalarına hız kazandırdığını vurgulayarak, Kasım sonu itibariyle 100'ün üzerinde çalışanın aktif olarak projede yer aldığını söyledi. Türkiye'nin otomotivde küresel pazarda güçlü bir oyuncu olabilecek bir markayı çıkarma gücüne sahip olduğunu belirten Varank, "Bu proje 30 milyar doları aşan ihracat hacmiyle otomotivde dönüşümün öncüsü olacak" dedi.

HAZAL ATEŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye otomotivde güçlü oyuncu olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN