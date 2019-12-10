Türkiye otomotivde güçlü oyuncu olacak

TÜRKİYE'NİN otomobili projesi tam gaz devam ederken, ön gösterim araçları bu ayın sonunda görücüye çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeyi yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Ar-Ge takımını Bilişim Vadisi'ne taşıyarak çalışmalarına hız kazandırdığını vurgulayarak, Kasım sonu itibariyle 100'ün üzerinde çalışanın aktif olarak projede yer aldığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN otomobili projesi tam gaz devam ederken, ön gösterim araçları bu ayın sonunda görücüye çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeyi yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Ar-Ge takımını Bilişim Vadisi'ne taşıyarak çalışmalarına hız kazandırdığını vurgulayarak, Kasım sonu itibariyle 100'ün üzerinde çalışanın aktif olarak projede yer aldığını söyledi. Türkiye'nin otomotivde küresel pazarda güçlü bir oyuncu olabilecek bir markayı çıkarma gücüne sahip olduğunu belirten Varank, "Bu proje 30 milyar doları aşan ihracat hacmiyle otomotivde dönüşümün öncüsü olacak" dedi.

HAZAL ATEŞ