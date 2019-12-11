Arkas Otomotiv’de cazip Citroen fırsatları

CITROEN; güçlü tasarımı, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için avantajlı fiyatlarla çok uygun faiz oranları sunuyor. Arkas Otomotiv'de Aralık ayında benzersiz Citroen konforuna, yüzde 0'dan başlayan faiz seçenekleri ile ulaşılabiliyor.

CITROEN; güçlü tasarımı, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için avantajlı fiyatlarla çok uygun faiz oranları sunuyor. Arkas Otomotiv'de Aralık ayında benzersiz Citroen konforuna, yüzde 0'dan başlayan faiz seçenekleri ile ulaşılabiliyor. Özgün tasarımı ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 205 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Yeni Citroen Berlingo'ya 50 bin TL için 12 ay, yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca Berlingo ve diğer tüm Citroen ticari modellerinde nakit alımlarda 3 bin TL indirim fırsatı sunuluyor. Citroen C3, Citroen C3 Aircross SUV, konforun en tarz hali Citroen C4 Cactus, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysee, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile satışa sunuluyor.