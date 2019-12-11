Asgari ücrette sıkı pazarlık

MİLYONLARCA çalışanı etkileyen asgari ücret için dün düzenlenen toplantıdaki pazarlıklara “yaşam maliyeti ve ülkenin ekonomik durumu” damgasını vurdu. TÜİK kalori hesabını haftaya açıklayacak

MİLYONLARCA çalışanı etkileyen asgari ücret pazarlığında dünkü toplantıya "yaşam maliyeti ve ülkenin ekonomik durumu" damgasını vurdu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, asgari ücretin geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumuna göre belirleneceğini söyledi. Gelecek yıl için net asgari ücretin işçi kesiminin önerdiği 2 bin 578 lira ile işveren kesiminin önerdiği 2 bin 200 lira arasında bir tutar olması bekleniyor. TÜİK de gıda kaynaklı asgari ücret önerisini gelecek hafta yapılacak toplantıda açıklayacak.

3. TOPLANTI SALI GÜNÜ

İŞÇI, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında dün ikinci kez toplandı. Önder başkanlığında Türk-İş'te toplanan komisyon toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Komisyon dünkü toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK'in asgari ücrete ilişkin veri ve raporlarını dinledi. TÜİK temsilcileri dünkü toplantıda enflasyon ve işsizlik başta olmak üzere genel ekonomik verilere ilişkin sunum yaparken, gıda kaynaklı asgari ücret tespitini Salı günkü toplantıda açıklayacak. TÜİK her yıl bir işçinin geçimi için gerekli besin içi ve besin dışı harcamalara ilişkin asgari tutarlara ilişkin hesapları ortaya koyuyor. Önder komisyonun çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumuna göre yeni asgari ücreti belirlemeye çalıştığını söyledi.



TÜRK-İŞ: 2 BİN 578 LİRADA ISRARLI

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret sürecini bu yıl Hakİş ve DİSK ile yürüttüklerini belirterek, bir kişinin 2 bin 578 lira olan yaşam maliyetinin altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini ifade etti. Atalay, "Biz aynı noktadayız. DİSK'in talep ettiği rakam başka. Hakİş 'ortak bir rakam olursa katkı sağlarız' diyor. Bu aşamada süreci görmemiz gerekiyor" dedi.



GELECEK YIL AGİ DE ARTACAK

Uzmanlara göre, aylık net asgari ücretin gelecek yıl için 2 bin 400 lira olması durumunda işverenin yükleneceği maliyet vergi, sigorta primi, net ücret üzerinden toplam 3 bin 420 lira olacak. İşveren kesimi bunun büyük bir yük getireceğini ifade etti. İşveren kesimi ekonomik veriler ışığında istihdamın devamı, mevcudun korunması için 2 bin 200 liranın üzerine çıkamayacakları mesajını verdi. Asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi de artacak.

HAZAL ATEŞ