Ege Ekonomik Forum daha da büyüyecek

İZMİR Başkanlar Kurulu'nun Aralık ayı toplantısı Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) sekreteryasında EGİAD ev sahipliğinde EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi'nde yapıldı.

İZMİR Başkanlar Kurulu'nun Aralık ayı toplantısı Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) sekreteryasında EGİAD ev sahipliğinde EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda bu yıl üçüncü kez düzenlenen Ege Ekonomik Forum'un daha da geliştirilerek büyütülmesi kararı alındı. İzmir Başkanlar Kurulu'nun sekretaryasını yürüten EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Ege Ekonomik Forum için TOBB, İZTO, EBSO, EİB, İTB, DTO ve diğer sivil toplum kuruluşlarına hem EGEV hem de İzmir adına teşekkür ettiklerini ifade etti.



EGE'NİN Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif bir rol üstlenebileceğini ifade eden Susam, "Ege'nin ülkemizin kalkınmasında üstleneceği lokomotif rolü Ege Ekonomik Forum'u büyüterek daha da geliştirmemiz mümkün" diye konuştu.