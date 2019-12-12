Üçyol - Buca Metrosu için 80 milyon euroluk imza atıldı

ÜÇYOL ile Buca'yı birbirine bağlayacak 13,3 kilometrelik metro projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 80 milyon euro tutarında finansman yetkilendirme sözleşmesi imzaladı.

ÜÇYOL ile Buca'yı birbirine bağlayacak 13,3 kilometrelik metro projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 80 milyon euro tutarında finansman yetkilendirme sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle ihale çalışmalarına hemen başlanabilecek. Proje kapsamında 2020'de ihaleye çıkılarak temelin atılması planlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyedeki törende yaptığı konuşmada, "İzmir'in tarihindeki en büyük yatırım için ilk imzayı atıyoruz. Projemiz, herkese rahat bir nefes aldıracak" dedi. Öte yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 80 milyon euroluk finansman desteğinin yanı sıra İzmir'in yeşil planlarına da 300 bin euro hibe verdi.