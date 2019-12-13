Altın fiyatları ne kadar? 13 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? altın yatırımcısı tarafından en çok araştırılan soruların başında geliyor. Güvenli yatırım aracı olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. İşte 13 Aralık Cuma altın fiyatları...