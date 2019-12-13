Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? altın yatırımcısı tarafından en çok araştırılan soruların başında geliyor. Güvenli yatırım aracı olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. İşte 13 Aralık Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 13 Aralık Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 272,83 TL
SATIŞ: 272,89 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 440,55 TL
SATIŞ: 450,53 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 878,34 TL
SATIŞ: 901,06 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.762,20 TL
SATIŞ: 1.796,61 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.817,00 TL
SATIŞ: 1.845,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 13 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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