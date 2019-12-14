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ne kadar? altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 14 Aralık Cumartesi altın fiyatları...

14.12.2019, 09:32

bugün ne kadar? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. düştü mü? ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem gördü. İşte 14 Aralık Cumartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 275,92 TL
SATIŞ: 275,98 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 440,01 TL
SATIŞ: 449,98 TL

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 877,26 TL
SATIŞ: 899,95 TL

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.760,03 TL
SATIŞ: 1.794,40 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.821,00 TL
SATIŞ: 1.849,00 TL

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