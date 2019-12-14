Altın fiyatları ne kadar? 14 Aralık Cumartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 14 Aralık Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...